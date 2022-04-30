Константинов Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Вячеслав Михайлович

Константинов Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1940

Дата смерти

30.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1940

Отец: Константинов Михаил Иосифович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
21.08.1968

Дочь: Константинова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Константинова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
14.10.1971

Сын: Констанов Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Константинова Нина Яковлевна

Смерть
30.04.2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.