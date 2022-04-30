Константинов Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1940
Дата смерти30.04.2022
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1940
Отец: Константинов Михаил Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1968
Дочь: Константинова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Константинова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
14.10.1971
Сын: Констанов Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Константинова Нина Яковлевна
Смерть
30.04.2022