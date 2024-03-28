Куркин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куркина (Бычкова) Марина Владимировна

Рождение ребёнка
15.06.1982

Сын: Куркин Артем Владимирович

Мать ребёнка: Куркина (Бычкова) Марина Владимировна

Рождение ребёнка
15.11.1987

Дочь: Вишневецкая (Куркина) Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Куркина (Бычкова) Марина Владимировна

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область

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