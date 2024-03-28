Куркин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1982
Сын: Куркин Артем Владимирович
Мать ребёнка: Куркина (Бычкова) Марина Владимировна
Рождение ребёнка
15.11.1987
Дочь: Вишневецкая (Куркина) Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Куркина (Бычкова) Марина Владимировна
Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область