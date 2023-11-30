Журавлёв Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.01.1958
Дата смерти10.08.1988
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958
Отец: Журавлёв Владимир Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1980
Сын: Журавлёв Владимир Александрович
Мать ребёнка: Белякова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
05.05.1982
Дочь: Журавлёва Анна Александровна
Мать ребёнка: Белякова Ирина Михайловна
Смерть
10.08.1988