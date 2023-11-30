Журавлёв Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлёв Александр Владимирович

Журавлёв Александр Владимирович

Место рождения

Усть-Большерецк, Усть-Большерецкий муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

01.01.1958

Дата смерти

10.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958

Отец: Журавлёв Владимир Николаевич

Мать: не указана

Усть-Большерецк, Усть-Большерецкий муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
27.08.1980

Сын: Журавлёв Владимир Александрович

Мать ребёнка: Белякова Ирина Михайловна

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
05.05.1982

Дочь: Журавлёва Анна Александровна

Мать ребёнка: Белякова Ирина Михайловна

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Смерть
10.08.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.