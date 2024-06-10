Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клим /Климон Денисов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Самсон Климов / Климонов / Климентова
Отец ребёнка: Клим /Климон Денисов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Климова / Климонова
Отец ребёнка: Клим /Климон Денисов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Климова / Климонова
Отец ребёнка: Клим /Климон Денисов
Смерть
Неизвестно