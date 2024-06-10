Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинья

Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клим /Климон Денисов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Самсон Климов / Климонов / Климентова

Отец ребёнка: Клим /Климон Денисов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Климова / Климонова

Отец ребёнка: Клим /Климон Денисов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Климова / Климонова

Отец ребёнка: Клим /Климон Денисов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.