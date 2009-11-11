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Калугин Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1939

Дата смерти

11.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939

Отец: Калугин Василий Сергеевич

Мать: Калугина Анна Петровна

Рождение ребёнка
28.12.1968

Сын: Калугин Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Калугина Галина Александровна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1974

Сын: Калугин Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Калугина Галина Александровна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Галина Александровна

Смерть
11.11.2009