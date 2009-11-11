Калугин Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1939
Дата смерти11.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939
Отец: Калугин Василий Сергеевич
Мать: Калугина Анна Петровна
Рождение ребёнка
28.12.1968
Мать ребёнка: Калугина Галина Александровна
Рождение ребёнка
01.09.1974
Мать ребёнка: Калугина Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.2009