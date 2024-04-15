Соскина Палагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Соскин Никита Федулович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Василиса Никитична
Отец ребёнка: Соскин Никита Федулович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Арина Никитична
Отец ребёнка: Соскин Никита Федулович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно