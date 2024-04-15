Соскина Палагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соскина Палагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Соскин Прокопий Никитич

Отец ребёнка: Соскин Никита Федулович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Василиса Никитична

Отец ребёнка: Соскин Никита Федулович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Арина Никитична

Отец ребёнка: Соскин Никита Федулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соскин Никита Федулович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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