Сурженко (Попова) Анна Викторовна
Место рождения
Дата рождения07.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1977
Рождение ребёнка
26.07.1996
Дочь: Трофимова (Сурженко) Алина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сурженко Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
20.12.1996
Рождение ребёнка
05.06.2002
Дочь: Сурженко Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сурженко Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
22.03.2010
Сын: Сурженко Антон Дмитриевич
Отец ребёнка: Сурженко Дмитрий Николаевич