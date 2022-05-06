Сурженко (Попова) Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурженко (Попова) Анна Викторовна

Сурженко (Попова) Анна Викторовна

avatar

Место рождения

Фролово, город Фролово, Волгоградская область

Дата рождения

07.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1977

Отец: Попов Виктор Степанович

Мать: Попова (Великанова) Ольга Ивановна

Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.07.1996

Дочь: Трофимова (Сурженко) Алина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сурженко Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
20.12.1996

Муж: Сурженко Дмитрий Николаевич

Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.06.2002

Дочь: Сурженко Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сурженко Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
22.03.2010

Сын: Сурженко Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Сурженко Дмитрий Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.