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Ермилов Виктор Тимофеевич

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Место рождения

Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.03.1949

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1949

Отец: Ермилов Тимофей Петрович

Мать: Ермилова Ирина

Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1969

Сын: Ермилов Евгений Викторович

Мать ребёнка: Ермилова Валентина Николаевна

Село Медвежье, Семилукский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.05.1975

Дочь: Исламгулова Соболева Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Ермилова Валентина Николаевна

Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Валентина Николаевна

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