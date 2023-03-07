Ермилов Виктор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения16.03.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1949
Отец: Ермилов Тимофей Петрович
Мать: Ермилова Ирина
Рождение ребёнка
05.03.1969
Сын: Ермилов Евгений Викторович
Мать ребёнка: Ермилова Валентина Николаевна
Село Медвежье, Семилукский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.05.1975
Дочь: Исламгулова Соболева Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Ермилова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно