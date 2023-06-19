Романова Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Романов Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Романов Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Романов Гаврила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно