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Романова Анна Иванова

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Романов Гаврила Иванов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Романов Никон Гаврилов

Отец ребёнка: Романов Гаврила Иванов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Романов Никита Гаврилов

Отец ребёнка: Романов Гаврила Иванов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Гаврила Иванов

Смерть
Неизвестно