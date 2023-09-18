Виноградова Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Виноградова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно