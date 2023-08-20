(Корешкова) Васса Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корешкова) Васса Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Захар Иванов

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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