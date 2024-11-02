Черных (Лебедева) Нина Георгиевна (Егоровна)
Место рождения
Дата рождения16.07.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черных Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черных) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Черных Алексей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черных Алексей
Смерть
Неизвестно