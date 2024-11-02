Черных (Лебедева) Нина Георгиевна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных (Лебедева) Нина Георгиевна (Егоровна)

Место рождения

Нужата, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

16.07.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1924

Отец: Лебедев Егор Николаевич

Мать: Лебедева (Голубева) Александра Давыдовна

Нужата, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черных Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черных) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Черных Алексей

Место жительства
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черных Алексей

Смерть
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

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