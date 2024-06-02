Усова Анна Петрова
Место рождения
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1844
Сын: Усов Роман Семёнов
Отец ребёнка: Усов Семён Иванов
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 212 Актовая запись №28 https://yandex.ru/archive/catalog/85104def-b639-47f4-aa4a-e6476677b9ea/212?center=1860+897
Смерть
Неизвестно