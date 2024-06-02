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Усова Анна Петрова

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.07.1844

Сын: Усов Роман Семёнов

Отец ребёнка: Усов Семён Иванов

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 212 Актовая запись №28 https://yandex.ru/archive/catalog/85104def-b639-47f4-aa4a-e6476677b9ea/212?center=1860+897
Смерть
Неизвестно

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