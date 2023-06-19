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Дронов Николай Сергеевич

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Место рождения

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.05.1920

Дата смерти

27.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1920

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дронова Ольга Николаевна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
20.02.1947

Жена: Дронова Нина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Дронов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Дронова Нина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.12.1949

Дочь: Дронова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Дронова Нина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.09.1957

Дочь: Дронова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Дронова Нина Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
27.03.1987
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика