Дронов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1920
Дата смерти27.03.1987
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1920
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Дронова Ольга Николаевна
Бракосочетание
20.02.1947
Жена: Дронова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Дронов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Дронова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
14.12.1949
Дочь: Дронова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Дронова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
12.09.1957
Дочь: Дронова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Дронова Нина Михайловна
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
27.03.1987
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика