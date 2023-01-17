Казма Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Иван Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Симион Казмин
Мать ребёнка: Федора Иванова
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Василий Казмин
Мать ребёнка: Федора Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Иванова
Смерть
1805