Казма Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазма Иванов

Казма Иванов

avatar

Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Около 1782 г.р.
Около 1795 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Иван Филиппов

Мать: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Симион Казмин

Мать ребёнка: Федора Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Василий Казмин

Мать ребёнка: Федора Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Иванова

Смерть
1805
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close