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Плотникова Мариана Павлова
Плотникова Мариана Павлова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1860
Пол
Женский
Отец
Плотников Павел Лукин
Между 1838 и 1840 г.р.
Мать
Плотникова Стефанида Кузьмина
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец:
Плотников Павел Лукин
Мать:
Плотникова Стефанида Кузьмина
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