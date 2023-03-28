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Плотникова Мариана Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Отец

Между 1838 и 1840 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Плотников Павел Лукин

Мать: Плотникова Стефанида Кузьмина