Герасимов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасимов Иоанн Матвеевич
Мать: Герасимова Анастасия
Рождение ребёнка
15.09.1965
Дочь: Гордеева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гасанова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
Неизвестно