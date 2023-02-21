Герасимов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Иоанн Матвеевич

Мать: Герасимова Анастасия

Рождение ребёнка
15.09.1965

Дочь: Гордеева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасанова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
Неизвестно
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