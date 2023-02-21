Гужова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужова Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
1932 г.р.
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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1928

Сын: Гужов Александр Иванович

Отец ребёнка: Гужов Иван Павлович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1932

Сын: Гужов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гужов Иван Павлович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужов Иван Павлович

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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