Ударов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Корнилова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Жена Первая

Рождение ребёнка
04.07.1893

Сын: Ударов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Жена Первая

Алешки, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ударов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Жена Первая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ударов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Жена Вторая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Вторая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Жена Первая

Смерть
Неизвестно