Ударов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Корнилова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Жена Первая
Рождение ребёнка
04.07.1893
Сын: Ударов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Жена Первая
Алешки, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жена Первая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ударов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Жена Вторая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Вторая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Жена Первая
Смерть
Неизвестно