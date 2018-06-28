Минасян Марина Минасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минасян Марина Минасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2018

Отец: не указан

Мать: Минасян Анастасия Михайловна

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