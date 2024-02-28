Лихачев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачев Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1966

Отец: Лихачев Николай Захарович

Мать: Лихачева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.1994

Дочь: Лихачева Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Лихачева Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихачева Надежда Васильевна

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