Лихачев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1966
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1966
Отец: Лихачев Николай Захарович
Мать: Лихачева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1994
Дочь: Лихачева Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Лихачева Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лихачева Надежда Васильевна