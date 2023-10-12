Тарасова Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Тарасов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Тарасов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Тарасов Николай
Рождение ребёнка
15.05.1947
Дочь: Тарасова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Тарасов Николай