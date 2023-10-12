Тарасова Анфиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Анфиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Тарасов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Тарасов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Тарасов Николай

Рождение ребёнка
15.05.1947

Дочь: Тарасова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Тарасов Николай

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