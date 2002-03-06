Опашко Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опашко Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1938

Дата смерти

06.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.19

Сын: Опашко Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Опашко Григорий Иванович

Рождение
01.10.1938

Отец: Лысенко Сергей Захарович

Мать: Лысенко Анна

Рождение ребёнка
22.12.1957

Дочь: Гавринёва Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Опашко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
29.07.1959

Дочь: Опашко Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Опашко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1967

Дочь: Митрофанова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Опашко Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опашко Григорий Иванович

Смерть
06.03.2002