Опашко Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1938
Дата смерти06.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.19
Сын: Опашко Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Опашко Григорий Иванович
Рождение
01.10.1938
Отец: Лысенко Сергей Захарович
Мать: Лысенко Анна
Рождение ребёнка
22.12.1957
Дочь: Гавринёва Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Опашко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1959
Дочь: Опашко Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Опашко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1967
Дочь: Митрофанова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Опашко Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.2002