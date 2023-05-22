Наумов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1930
Дата смерти02.02.1980
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1930
Рождение ребёнка
09.07.1957
Мать ребёнка: Наумова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
29.02.1960
Дочь: Халиулина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Наумова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
27.02.1966
Дочь: Пономарева Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Наумова Валентина Николаевна
Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
02.02.1980