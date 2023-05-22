Наумов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Николай Иванович

Наумов Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1930

Дата смерти

02.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1930

Отец: Наумов Иван Васильевич

Мать: Наумова Парасковья Осиповна

Рождение ребёнка
09.07.1957

Сын: Наумов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Наумова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
29.02.1960

Дочь: Халиулина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Наумова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
27.02.1966

Дочь: Пономарева Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Наумова Валентина Николаевна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
02.02.1980