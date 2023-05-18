(Гедзь) Катерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гедзь Тимофей Петрович
Мать: Катерина Николаевна
Рождение ребёнка
29.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Раздельное, Львівська область
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Смерть
Неизвестно