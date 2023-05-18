(Гедзь) Катерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гедзь) Катерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гедзь Тимофей Петрович

Мать: Катерина Николаевна

Рождение ребёнка
29.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Раздельное, Львівська область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно