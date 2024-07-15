Цыпухин Фома Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпухин Фома Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Цыпухин (цыпушкин) Иван Исакович

Мать: Цыпушкина Степанида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыпухина Елизавета Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Фоминична

Мать ребёнка: Цыпухина Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Цыпухин Селиверст Фомич

Мать ребёнка: Цыпухина Елизавета Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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