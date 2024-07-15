Цыпухин Фома Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Фоминична
Мать ребёнка: Цыпухина Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Цыпухина Елизавета Яковлевна
Смерть
Неизвестно