Воронина Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Ольга Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Владислав Серафимович

Отец ребёнка: Воронин Серафим Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Серафим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Серафим Федорович

Смерть
1984
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