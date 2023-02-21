Воронина Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Владислав Серафимович
Отец ребёнка: Воронин Серафим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронин Серафим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984