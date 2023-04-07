Пегов Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пегов Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пегов Фёдор Леонтьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пегова ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
Неизвестно