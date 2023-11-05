Дмитриева (Шошина) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Шошина) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1907

Дата смерти

02.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1907

Отец: Шошин Федор Иванович

Мать: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арнаутова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Александр Васильевич

Смерть
02.12.1970
Похороны
Неизвестно
г. Кондопога, Сопохское кладбище

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