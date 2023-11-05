Дмитриева (Шошина) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1907
Дата смерти02.12.1970
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1907
Отец: Шошин Федор Иванович
Мать: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арнаутова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1970
Похороны
Неизвестно
г. Кондопога, Сопохское кладбище