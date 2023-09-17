Чугунов Гейст Алексей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1975
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1975
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чугунова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
20.06.1995
Дочь: Панова Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Чугунова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
19.12.1997
Дочь: Мериканова Виолетта Алексеевна
Мать ребёнка: Чугунова Ирина Владимировна