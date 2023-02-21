Веселая (Меллер) Хана Лейбовна
Место рожденияНадежная
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Мелер Лейб Михелевич
Мать: не указана
Надежная
Бракосочетание
24.08.1905
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906
Сын: Веселый Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Веселый Янкель Эфроимов
Рождение ребёнка
23.08.1907
Дочь: Барская Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Веселый Янкель Эфроимов
Рождение ребёнка
25.08.1911
Дочь: МРД
Отец ребёнка: Веселый Янкель Эфроимов
Рождение ребёнка
14.11.1912
Дочь: Френкель Любовь (Либа) (Янкелевна)
Отец ребёнка: Веселый Янкель Эфроимов
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1920
Отец ребёнка: Веселый Янкель Эфроимов
Развод
25.05.1926
Работа или профессия
Неизвестно