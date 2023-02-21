Веселая (Меллер) Хана Лейбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселая (Меллер) Хана Лейбовна

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Место рождения

Надежная

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Мелер Лейб Михелевич

Мать: не указана

Надежная
Бракосочетание
24.08.1905

Муж: Веселый Янкель Эфроимов

Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906

Сын: Веселый Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Веселый Янкель Эфроимов

Рождение ребёнка
23.08.1907

Дочь: Барская Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Веселый Янкель Эфроимов

Рождение ребёнка
25.08.1911

Дочь: МРД

Отец ребёнка: Веселый Янкель Эфроимов

Рождение ребёнка
14.11.1912

Дочь: Френкель Любовь (Либа) (Янкелевна)

Отец ребёнка: Веселый Янкель Эфроимов

Рождение ребёнка
Между 1913 и 1920

Сын: Веселый Моня Яковлевич

Отец ребёнка: Веселый Янкель Эфроимов

Развод
25.05.1926

Муж: Веселый Янкель Эфроимов

Работа или профессия
Неизвестно
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