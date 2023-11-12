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Якунин Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Якунин Яков Егорович

Мать: Якунина Стефанида

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Якунина Матрена Владимировна

Мать ребёнка: Якунина Дарья

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Якунин Ефим Евфимий Владимирович

Мать ребёнка: Якунина Дарья

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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