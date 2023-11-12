Якунин Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Якунин Яков Егорович
Мать: Якунина Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Якунина Матрена Владимировна
Мать ребёнка: Якунина Дарья
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Якунин Ефим Евфимий Владимирович
Мать ребёнка: Якунина Дарья
Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно