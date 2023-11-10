Козлов Корнилий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения19.05.1800
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
19.05.1800
19 мая 1800 деревни Камышевой у крестьянина Афанасия Козлова сын Корнилий. У него восприемниками были крестьянин Тит Козлов, крестьянская дочь Акилина Козлова Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевс... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Агрипина Корнилова
Мать ребёнка: Козлова Акилина Трофимова
Восьмого числа деревни Камышевки у крестьянина Корнилия Афанасьева Козлова и жены его Акилины Трофимовой дочь Агрипина Тобольск 156 15 1180 1836 МК Камышевское
Бракосочетание
20.04.1820
20 апреля 1820 года деревни Камышевской крестьянин Корнилий Афанасьев Козлов первым браком и того самого села с крестьянской дочерью девицей Акилиной Трофимовой Секисовой. Тобольск 156 15 1164 1820 М... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Козлова Акилина Трофимова
6 лет в 1834, 22 г. в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
14.11.1822
Дочь: Козлов Матфей Корнилов
Мать ребёнка: Козлова Акилина Трофимова
14 ноября 1822 деревни Камышевки у крестьянина Корнила Козлова сын Матфей. Восприемники: Митрофан, девица Ксения Секисова Тобольск 156 15 1166 1822 МК Камышевское
Рождение ребёнка
23.01.1827
Дочь: Безгодкова Ксения Корнилова
Мать ребёнка: Козлова Акилина Трофимова
23 января 1827 года деревни Камышевка у крестьянина Корнила Козлова дочь Ксения Тобольск 156 15 1171 1827 МК Камышевское 23 года согласно Ревизской сказке 19 января 1851 года Тобольской губернии Ялу... Показать все
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Козлова Акилина Трофимова
2 лет в 1834, 18 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Козлова Акилина Трофимова
1 год в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
1838
умер в 1838 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)