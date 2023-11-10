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Козлов Корнилий Афанасьев

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

19.05.1800

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1800

Отец: Козлов Афанасий Иванов

Мать: Козлова Парасковья Ларионова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
19 мая 1800 деревни Камышевой у крестьянина Афанасия Козлова сын Корнилий. У него восприемниками были крестьянин Тит Козлов, крестьянская дочь Акилина Козлова Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевс... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Агрипина Корнилова

Мать ребёнка: Козлова Акилина Трофимова

Восьмого числа деревни Камышевки у крестьянина Корнилия Афанасьева Козлова и жены его Акилины Трофимовой дочь Агрипина Тобольск 156 15 1180 1836 МК Камышевское
Бракосочетание
20.04.1820

Жена: Козлова Акилина Трофимова

20 апреля 1820 года деревни Камышевской крестьянин Корнилий Афанасьев Козлов первым браком и того самого села с крестьянской дочерью девицей Акилиной Трофимовой Секисовой. Тобольск 156 15 1164 1820 М... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Сын: Козлов Василий Корнилов

Мать ребёнка: Козлова Акилина Трофимова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 лет в 1834, 22 г. в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
14.11.1822

Дочь: Козлов Матфей Корнилов

Мать ребёнка: Козлова Акилина Трофимова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
14 ноября 1822 деревни Камышевки у крестьянина Корнила Козлова сын Матфей. Восприемники: Митрофан, девица Ксения Секисова Тобольск 156 15 1166 1822 МК Камышевское
Рождение ребёнка
23.01.1827

Дочь: Безгодкова Ксения Корнилова

Мать ребёнка: Козлова Акилина Трофимова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
23 января 1827 года деревни Камышевка у крестьянина Корнила Козлова дочь Ксения Тобольск 156 15 1171 1827 МК Камышевское 23 года согласно Ревизской сказке 19 января 1851 года Тобольской губернии Ялу... Показать все
Рождение ребёнка
1832

Сын: Козлов Андрей Корнилов

Мать ребёнка: Козлова Акилина Трофимова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 лет в 1834, 18 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Козлов Герасим Корнилов

Мать ребёнка: Козлова Акилина Трофимова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
1838
умер в 1838 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)

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