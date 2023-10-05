Захаров Василий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Дария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Анисия Васльевна
Мать ребёнка: Захарова Дария
Рождение ребёнка
1902
Сын: Захаров Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Захарова Дария
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Захарова Дария
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Захарова Дария
Смерть
Неизвестно