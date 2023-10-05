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Захаров Василий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Дария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Анисия Васльевна

Мать ребёнка: Захарова Дария

Рождение ребёнка
1902

Сын: Захаров Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Захарова Дария

Рождение ребёнка
1906

Сын: Захаров Егор Васильевич

Мать ребёнка: Захарова Дария

Рождение ребёнка
1912

Сын: Захаров Илья Васильевич

Мать ребёнка: Захарова Дария

Смерть
Неизвестно

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