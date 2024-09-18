Ракотянский Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ракотянский Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ракотянский Дмитрий
Мать ребёнка: Ракотянская (Ларина) Анна
Рождение ребёнка
15.11.1924
Сын: Ракотянский Николай
Мать ребёнка: Ракотянская (Ларина) Анна
Рождение ребёнка
01.01.1932
Сын: Ракотянский Владимир
Мать ребёнка: Ракотянская (Ларина) Анна