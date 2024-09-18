Ракотянский Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракотянский Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ракотянский Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ракотянский Дмитрий

Мать ребёнка: Ракотянская (Ларина) Анна

Рождение ребёнка
15.11.1924

Сын: Ракотянский Николай

Мать ребёнка: Ракотянская (Ларина) Анна

Рождение ребёнка
01.01.1932

Сын: Ракотянский Владимир

Мать ребёнка: Ракотянская (Ларина) Анна

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