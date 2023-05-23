Михалев-Першин Алексей
Место рожденияд. Погорелка
Дата рождения1874
Дата смерти1937
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Михалев-Першин Иван
Мать: не указана
д. Погорелка
Рождение ребёнка
10.02.1905
Дочь: Кунская Валентина
Мать ребёнка: не указана
д. Харчевня Крестецкого уезда Новгородской области
Смерть
1937
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Причина смерти: Расстрел