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Михалев-Першин Алексей

Место рождения

д. Погорелка

Дата рождения

1874

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Михалев-Першин Иван

Мать: не указана

д. Погорелка
Рождение ребёнка
10.02.1905

Дочь: Кунская Валентина

Мать ребёнка: не указана

д. Харчевня Крестецкого уезда Новгородской области
Смерть
1937
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Причина смерти: Расстрел