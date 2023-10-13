Ширяева (Маркелова) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1906
Дата смерти25.03.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906
Отец: Маркелов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширяев _
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1925
Дочь: Никитина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Емельянов Николай Семенович
Смерть
25.03.1988
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)