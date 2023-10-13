Ширяева (Маркелова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиряева (Маркелова) Анна Яковлевна

Ширяева (Маркелова) Анна Яковлевна

Место рождения

Поручиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.11.1906

Дата смерти

25.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906

Отец: Маркелов Яков

Мать: не указана

Поручиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев _

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Николай Семенович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1925

Дочь: Никитина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Емельянов Николай Семенович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.03.1988
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.