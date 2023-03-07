Макухин Николай Федоров
Место рождения
Дата рождения11.12.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1855
Рождение ребёнка
21.07.1896
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Макухина Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
22.11.1898
Сын: Макухин Митрофан Николаевич
Мать ребёнка: Макухина Феодосия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно