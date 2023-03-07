Макухин Николай Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакухин Николай Федоров

Макухин Николай Федоров

avatar

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.12.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1855

Отец: Макухин Федор Семенов

Мать: Макухина Лукия (Лукерья) Казьмина

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.07.1896

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Макухина Феодосия Васильева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.11.1898

Сын: Макухин Митрофан Николаевич

Мать ребёнка: Макухина Феодосия Васильева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Феодосия Васильева

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close