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Савенко Ирина Феодосьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

22.11.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Савенко Степан Киприанович

Отец ребёнка: Савенко Киприан Иосифович

Летичевский уезд, Войтовецкая волость, присёлок Шелиховка
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.

Сын: Савенко Василий Киприанович

Отец ребёнка: Савенко Киприан Иосифович

Летичевский уезд, Войтовецкая волость, присёлок Шелиховка
Рождение ребёнка
13.03.1877 ст.

Сын: Севенко Кондрат Киприанович

Отец ребёнка: Савенко Киприан Иосифович

Летичевский уезд, Войтовецкая волость, присёлок Шелиховка
Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.

Дочь: Гулька Матрона Киприановна

Отец ребёнка: Савенко Киприан Иосифович

Летичевский уезд, Войтовецкая волость, присёлок Шелиховка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенко Киприан Иосифович

Смерть
22.11.1906 ст.
Волковинцы, Хмельницька область
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