Савенко Ирина Феодосьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти22.11.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Савенко Степан Киприанович
Отец ребёнка: Савенко Киприан Иосифович
Летичевский уезд, Войтовецкая волость, присёлок Шелиховка
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.
Сын: Савенко Василий Киприанович
Отец ребёнка: Савенко Киприан Иосифович
Летичевский уезд, Войтовецкая волость, присёлок Шелиховка
Рождение ребёнка
13.03.1877 ст.
Сын: Севенко Кондрат Киприанович
Отец ребёнка: Савенко Киприан Иосифович
Летичевский уезд, Войтовецкая волость, присёлок Шелиховка
Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.
Дочь: Гулька Матрона Киприановна
Отец ребёнка: Савенко Киприан Иосифович
Летичевский уезд, Войтовецкая волость, присёлок Шелиховка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1906 ст.
Волковинцы, Хмельницька область