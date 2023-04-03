Ядрова (Борисова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ядрова (Борисова) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1998

Сын: Ядров Евгений Максимович

Отец ребёнка: Ядров Максим Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.11.2000

Дочь: Ядрова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Ядров Максим Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ядров Максим Евгеньевич

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-гинеколог
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва