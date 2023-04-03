Ядрова (Борисова) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1998
Отец ребёнка: Ядров Максим Евгеньевич
Рождение ребёнка
09.11.2000
Дочь: Ядрова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Ядров Максим Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-гинеколог
Место жительства
Неизвестно