Каткова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1928
Сын: Катков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Катков Алексей Николаевич
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.11.1928
Сын: Катков Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Катков Алексей Николаевич
Ярославская область. г.Ростов Ярославский.
Смерть
Неизвестно