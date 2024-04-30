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Вакс (Каминская) Ребекка (Ривка) Гершуновна

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Место рождения

г.Новомиргород, Елисаветградский уезд, Херсонской губернии, Украина

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Каминский Гершун

Мать: не указана

г.Новомиргород, Елисаветградский уезд, Херсонской губернии, Украина
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вакс Сарра -Сайра Романовна - Рахмиэлевна

Отец ребёнка: Вакс Роман

г.Николаев, Украина
Рождение ребёнка
03.08.1891

Сын: Вакс Давид Романович

Отец ребёнка: Вакс Роман

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
19.06.1894

Сын: Вакс Михаил Романович

Отец ребёнка: Вакс Роман

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Давыдова София Романовна

Отец ребёнка: Вакс Роман

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
05.02.1899

Дочь: Вакс Евгения Романовна

Отец ребёнка: Вакс Роман

Николаев, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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