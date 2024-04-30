Вакс (Каминская) Ребекка (Ривка) Гершуновна
Место рожденияг.Новомиргород, Елисаветградский уезд, Херсонской губернии, Украина
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1868
Отец: Каминский Гершун
Мать: не указана
г.Новомиргород, Елисаветградский уезд, Херсонской губернии, Украина
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вакс Сарра -Сайра Романовна - Рахмиэлевна
Отец ребёнка: Вакс Роман
г.Николаев, Украина
Рождение ребёнка
03.08.1891
Сын: Вакс Давид Романович
Отец ребёнка: Вакс Роман
Рождение ребёнка
19.06.1894
Отец ребёнка: Вакс Роман
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Давыдова София Романовна
Отец ребёнка: Вакс Роман
Рождение ребёнка
05.02.1899
Дочь: Вакс Евгения Романовна
Отец ребёнка: Вакс Роман
Смерть
Неизвестно