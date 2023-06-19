Грищук Федор Трифонович
Место рождения
Дата рождения12.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1894
Отец: Грищук Трифон Иванович
Мать: Грищук Матрена Ефимовна
Рождение ребёнка
09.10.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Степановна
Смерть
Неизвестно