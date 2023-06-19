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Грищук Федор Трифонович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

12.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1894

Отец: Грищук Трифон Иванович

Мать: Грищук Матрена Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Степановна

Смерть
Неизвестно