Лиховченко Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиховченко Василий Кузьмич

Место рождения

с.Носово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лиховченко Кузьма Петрович

Мать: Лиховченко Мария

с.Носово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Таганрог
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Таганрог
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г.Таганрог
Похороны
Неизвестно
г.Таганрог, Николаевское кладбище

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