Лиховченко Василий Кузьмич
Место рожденияс.Носово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лиховченко Кузьма Петрович
Мать: Лиховченко Мария
с.Носово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Таганрог
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Таганрог
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г.Таганрог
Похороны
Неизвестно
г.Таганрог, Николаевское кладбище