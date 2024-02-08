Павел
Место рожденияСело Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петрова
Работа или профессия
1817
Соборная церковь с. Б.Мурашкино Княгининского уезда
пономарь
Смерть
Неизвестно