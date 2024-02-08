Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел

Место рождения

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1774 г.р.

Жена

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Иван

Мать: Марфа

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петрова

Работа или профессия
1817
Соборная церковь с. Б.Мурашкино Княгининского уезда
пономарь
Смерть
Неизвестно

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