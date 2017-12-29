Simonenko (Pankovskaya) Ekaterina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Simonenko (Pankovskaya) Ekaterina

Место рождения

Lyutarka, USSR

Дата рождения

11.12.1918

Дата смерти

29.12.2017

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1918

Отец: Pankovskiy Stanislav

Мать: Pankovskaya Marina

Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
06.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Simonenko Sergey

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Simonenko Sergey

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Simonenko Sergey

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Simonenko Sergey

Смерть
29.12.2017
Astana, Kazakhstan
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