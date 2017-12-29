Simonenko (Pankovskaya) Ekaterina
Место рожденияLyutarka, USSR
Дата рождения11.12.1918
Дата смерти29.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1918
Отец: Pankovskiy Stanislav
Мать: Pankovskaya Marina
Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
06.02.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Simonenko Sergey
Смерть
29.12.2017
Astana, Kazakhstan