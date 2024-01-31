Осадчий Николай Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчий Николай Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Осадчий Арсентий Иванович

Мать: не указана

Захоронение (военное)
1942
Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati410910126/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9%26first_name%3D%D0%9D... Показать все
Смерть
1942

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