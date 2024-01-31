Осадчий Николай Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Осадчий Арсентий Иванович
Мать: не указана
Захоронение (военное)
1942
Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
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Смерть
1942