Мухачев Иван (Ивашко) Киприанов
Место рождениядер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1687
Отец: Мухачев Купреян (Кипреянко) Михайлов
Мать: не указана
дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: Мухачева Федора Федотова
дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Мухачева Федора Федотова
дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухачева Федора Федотова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710