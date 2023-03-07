Мухачев Иван (Ивашко) Киприанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачев Иван (Ивашко) Киприанов

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Место рождения

дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Мухачев Купреян (Кипреянко) Михайлов

Мать: не указана

дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Мухачев Естифей Иванов

Мать ребёнка: Мухачева Федора Федотова

дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Мухачева Федора Федотова

дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Федора Федотова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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