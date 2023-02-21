Бреусов Федот Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБреусов Федот Максимович

Бреусов Федот Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1925

Дочь: Югасева Варвара Федотовна

Мать ребёнка: Бреусова Анастасия Тимофеевна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1929

Сын: Бреусов Алексей Федотович

Мать ребёнка: Бреусова Анастасия Тимофеевна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бреусова Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close