Бреусов Федот Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1925
Дочь: Югасева Варвара Федотовна
Мать ребёнка: Бреусова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.02.1929
Сын: Бреусов Алексей Федотович
Мать ребёнка: Бреусова Анастасия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно