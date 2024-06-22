Ужастина (Разуваева) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862 или 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
1862 или 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1883
Муж: не указан
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.08.1884
Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
12.09.1885
Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович
Родители: Деревни Онисимова крестьянин Петр Ефимов Ужастин и законная жена его Марфа Петрова , оба православного вероисповедания Восприемники:же деревни и его сын Петр и родная сестра его же крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1886
Дочь: Ужастина Матрона Петровна
Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович
Мк: Деревни Онискиной кр: Петр Ефимов Ужастин и законная жена его Марфа Петрова , оба православного вероисповедания. Восприемники: той же деревни крест: сын Иван Петров Ужастин и крестьянская вдова Ма... Показать все
Рождение ребёнка
18.04.1889
Дочь: Ужастина Александра Петровна
Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович
Мк с. Пестяки о рождении 1892г.
Рождение ребёнка
25.10.1890
Дочь: Ужастина Пераскева Петровна
Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович
Свидетельство о рождении выдано в 1958 году по приписке в мк с. Пестяки в 1890г
Рождение ребёнка
02.02.1894
Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
29.04.1897
Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
14.05.1899
Сын: Ужастин Константин Петрович
Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович
Смерть
Неизвестно