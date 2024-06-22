Ужастина (Разуваева) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ужастина (Разуваева) Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862 или 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 или 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.11.1883

Муж: не указан

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.08.1884

Сын: Ужастин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович

Рождение ребёнка
12.09.1885

Сын: Ужастин Иван Петрович

Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович

Родители: Деревни Онисимова крестьянин Петр Ефимов Ужастин и законная жена его Марфа Петрова , оба православного вероисповедания Восприемники:же деревни и его сын Петр и родная сестра его же крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1886

Дочь: Ужастина Матрона Петровна

Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович

Мк: Деревни Онискиной кр: Петр Ефимов Ужастин и законная жена его Марфа Петрова , оба православного вероисповедания. Восприемники: той же деревни крест: сын Иван Петров Ужастин и крестьянская вдова Ма... Показать все
Рождение ребёнка
18.04.1889

Дочь: Ужастина Александра Петровна

Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Мк с. Пестяки о рождении 1892г.
Рождение ребёнка
25.10.1890

Дочь: Ужастина Пераскева Петровна

Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович

Свидетельство о рождении выдано в 1958 году по приписке в мк с. Пестяки в 1890г
Рождение ребёнка
02.02.1894

Сын: Ужастин Семён Петрович

Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
29.04.1897

Сын: Ужастин Николай Петрович

Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
14.05.1899

Сын: Ужастин Константин Петрович

Отец ребёнка: Ужастин Петр Ефимович

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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